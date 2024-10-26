Rheinmetall запустил производство бронетехники на Украине

Глава Rheinmetal заявил о запуске первого завода на Украине
На Украине открылся первый завод немецкого оборонного концерна Rheinmetal. Об этом в интервью местному телевидению заявил глава предприятия Армин Паппергер, сообщает РИА Новости.
«Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия – это наш партнер», — сказал Паппергер.
По его словам, создано производство и предприятие по обслуживанию. Планируется, что в конце года начнет выпускаться немецкая БМП Lynx.
В минувшем марте Rheinmetall объявлял о планах строительства четырех заводов на Украине.
Эксперты отмечают, что немецкий концерн имеет хорошие прибыли от конфликта на Украине. Весной СМИ сообщали, что Литва подписала с Rheinmetall договор о намерениях по строительству завода боеприпасов.