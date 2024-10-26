Rheinmetall запустил производство бронетехники на Украине

Немецкий концерн Rheinmetall строит на Украине четыре оружейных завода, в том числе по сборке танков, заявил глава компании Армин Паппергер. По его словам, которые приводит украинское издание ТСН, первый завод уже работает, также создано предприятие по обслуживанию военной техники. К концу года на Украине начнется производство боевой машины Lynx, а в дальнейших планах — строительство порохового и патронного заводов.

У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки, — сказал Паппергер.

Ранее агентство Reuters писало, что покупатели индийских артиллерийских боеприпасов из Европы перенаправляют их на Украину. Подобная схема, по данным авторов материала, используется дольше года. В публикации сказано, что Индия в своих правилах экспорта вооружений ограничивает использование оружия заявленным покупателем, который рискует прекращением будущих продаж при несанкционированной передаче.