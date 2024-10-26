Россия уничтожила самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области. Об этом стало известно из заявления, опубликованного в официальном Telegram-канале Министерства обороны (МО) России.

«Средствами воздушной разведки в лесополосе была обнаружена замаскированная позиция самоходной артиллерийской установки ВСУ», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что после анализа полученных разведданных и уточнения координат было принято решение об огневом воздействии на украинскую САУ. Уточняется, что цель была успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения шедшего на прорыв танка ВСУ в Курской области. Техника была уничтожена беспилотником.