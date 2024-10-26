ВС РФ поразили украинские военные аэродромы

Российская армия нанесла результативные удары по военным аэродромам Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 26 октября 2024 года).

Удары наносились авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотников самолетного типа.

С начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34329 БПЛА, 584 зенитных ракетных комплекса, 18877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27624 единицы специальной военной автомобильной техники.