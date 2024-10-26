Армия России зашла в один из ключевых логистических центров ВСУ

ВС РФ зашли в село Шахтерское на времевском направлении. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. Российские войска постепенно продвигаются вперед.

«Из недавно освобожденной Золотой Нивы наша армия продвинулась на несколько километров на север и уже зашла в село Шахтерское, где сейчас идут бои за освобождение села», — уточнил Рогов РИА Новости.

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт

Он особо отметил, что Шахтерское последние полтора года играло роль одного из ключевых логистических центров ВСУ на этом направлении. Его освобождение усложнит логистику с поставками оружия и ротацию украинской армии.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что оставшиеся под Курахово подразделения ВСУ находятся в критическом положении, оборона в этом месте просела.