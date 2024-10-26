Военкор сообщил о возможном переходе еще одного населенного пункта под контроль России
Селидово на покровском направлении специальной военной операции переходит под контроль ВС России. Об этом в своем Александр Коц.
По словам военкора, группировка «Центр» продолжает штурм города. Кроме того, подразделения Российской армии уже присутствуют в Вишневом, а также продвигаются к Новодмитровке от западных окраин Цукурино, формируя выступ фронта.
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Как уточняет Коц, Селидово — важный узел обороны Покровска. Он является центральным опорным пунктом в большом укрепрайоне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее стало известно, что подразделения ВСУ продолжают попытки покинуть Селидово. По предварительным данным, украинские военные пытаются выйти малыми группами, теряя большое количество личного состава.