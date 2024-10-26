Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт

Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных наступательных действий взяли под контроль село Александрополь Донецкой Народной Республики, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские военные на этом направлении нанесли поражение формированиям противнику в районах населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово, отразили контратаку штурмовой группы ВСУ

ВСУ утратили свыше 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L119 производства Великобритании. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражению ряду формирований противника, отразили контратаку штурмовой группы.

На этом направлении противник утратил свыше 510 военнослужащих, пять пикапов, два 105-мм орудия М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав», пояснили в Минобороны.

Расчеты ПВО сбили в общей сложности две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.