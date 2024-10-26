ВСУ потеряли до 40 военных за сутки в зоне группировки войск "Север"

Группировка войск "Север" в ходе специальной военной операции на Украине уничтожила до 40 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и 3 автомобиля", - говорится в сообщении.