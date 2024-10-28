На Украине подтвердили переход большей части Селидово под контроль России

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль большую часть Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет украинский аналитический проект Deep State в Telegram-канале.

По информации сервиса, под полный контроль армией России также перешли город Горняк и поселок Богоявленка в ДНР. В Deep State пишут, что небольшая часть последней находится в серой зоне.

Ранее российский военкор Юрий Котенок сообщил об отходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Селидово. «В ходе зачистки выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления, идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих ВСУ», — пишет он.