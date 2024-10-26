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Рогов сообщил, что российские войска продвигаются на Времевском направлении

Российские военные зашли в село Шахтерское, там идут бои. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Рогов заявил о заходе российских войск в село Шахтерское в ДНР
© РИА Новости

ВС РФ постепенно продвигаются вперед на Времевском направлении, рассказал Рогов.

"Из недавно освобожденной Золотой Нивы в ДНР наша армия продвинулась на несколько километров на север и уже зашла в село Шахтерское, где сейчас идут бои за освобождение села", - сказал он.

Это село, по его словам, последние шесть месяцев играло роль одного из ключевых логистических центров украинской армии на Времевском и Южно-Донецком направлениях.

Взятие Шахтерского усложнит логистику с поставками оружия для Вооруженных сил Украины и ротацию на этом участке, добавил Рогов.

Ночью 26 октября глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска вышли к реке Оскол на Купянском направлении.