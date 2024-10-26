Стало известно, что Израиль заранее предупредил Иран об ударе
Израильская армия заранее предупредила Иран о грядущем ударе и потенциальных целях, призывая не атаковать в ответ. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на три осведомленных источника.
"Израильская сторона заранее обозначила для иранцев, какие цели они в общем будут атаковать и какие не будут", - говорится в публикации.
Источники утверждают, что израильское сообщение было попыткой ограничить продолжающийся обмен атаками между Израилем и Ираном и предотвратить более широкую эскалацию.
Иран оценил результаты нападения Израиля
Армия обороны Израиля в ночь на 26 октября заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.
Утром газета The Jerusalem Post сообщила, что 26 октября в атаке по Ирану Израиль использовал более ста самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели, а не ядерные и нефтяные объекты, что могло бы привести к эскалации конфликта.
Издание также отмечало, что Израиль ожидает ответных ударов со стороны Ирана, Ирака, Йемена, Сирии и Ливана.