Израильскую атаку назвали «абсолютно позорной» для Ирана

Израиль своим ударом поставил Иран в неловкое положение, после которого Тегеран может воздержаться от силового возмездия. С такой оценкой в эфире CNN выступил старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

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По его словам, хотя Израиль и сохранил "ограниченный" и "точный" характер своих атак, это "безусловно позорно" для Ирана.

"Но вопрос в том, действительно ли они хотят пойти по пути нанесения ответного удара по Израилю за эту конкретную атаку, а затем услышать, как Израиль скажет: "Ладно, ставки сделаны", и нанести удар по иранским ядерным объектам и иранским нефтяным объектам", — сказал он.

Дэвис считает, что в интересах Ирана "принять этот удар, отступить и признать тот факт, что Израиль осуществил эту атаку".

Hад Ираном во время атаки Израиля находились пять российских самолетов

В ночь на 26 октября портал Axios сообщил, что Израиль начал наносить удары по Ирану. Впоследствии эту информацию подтвердили официальные лица в еврейском государстве, назвав атаку ответом на массированный обстрел со стороны Исламской Республики в начале текущего месяца. По информации газеты The Jerusalem Post, в операции приняли участие более 100 самолетов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В том числе власти страны задействовали новейшие истребители F-35.