NYT: элитный спецназ КНДР прибыл в один из российских регионов

Элитное подразделение войск КНДР прибыло в Курскую область, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американскую разведку. По данным издания, северокорейские военные пока не вступили в бой, и не ясно, какую роль они будут играть. С похожим заявлением выступил и глава Пентагона Ллойд Остин, который со второго раза подтвердил присутствие армии КНДР в России. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По словам Остина, северокорейские военные отправились из Владивостока на самолетах Ил-76 на военный аэродром в западной части РФ, а затем — в зону боевых действий. Сам глава Пентагона назвал это «очень, очень серьезной эскалацией». Как пишет New York Times, 23 октября первые северокорейские войска преодолели почти 6400 км до Курской области, а к 28 октября ожидается прибытие еще пяти тысяч солдат.

В США заявили об отправке второй группы войск КНДР в Россию

В Северной Корее отреагировали на слухи о своих военных в России. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким подчеркнул, что домыслы о северокорейских военных в РФ являются грязными маневрами США. По его мнению, с помощью таких высказываний Соединенные Штаты отвлекают внимание от своих преступлений.

До этого президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС не стал подтверждать и опровергать данные зарубежных СМИ о солдатах КНДР в РФ. Однако глава государства отметил, что кадры с северокорейскими военными на российской территории — «вещь серьезная, и они что-то отражают». Минобороны РФ данную информацию никак не комментировало.