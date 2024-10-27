ПВО сбила 51 беспилотник над регионами России

Силы ПВО сегодня ночью перехватили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территорией семи российских регионов и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 18 дронов ВСУ перехвачены над Тамбовской областью, над территорией Белгородской области сбили 16 БПЛА. По четыре беспилотника ПВО уничтожила над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Три дрона ВСУ перехвачены Воронежской областью и один сбит над Курской областью.

Кроме того, один украинский дрон уничтожен над акваторией Азовского моря.