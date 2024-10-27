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ПВО сбила 51 беспилотник над регионами России

Силы ПВО сегодня ночью перехватили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территорией семи российских регионов и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ПВО сбила 51 беспилотник над регионами России
© РИА Новости

По данным ведомства, 18 дронов ВСУ перехвачены над Тамбовской областью, над территорией Белгородской области сбили 16 БПЛА. По четыре беспилотника ПВО уничтожила над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Три дрона ВСУ перехвачены Воронежской областью и один сбит над Курской областью.

Кроме того, один украинский дрон уничтожен над акваторией Азовского моря.

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