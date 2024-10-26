Мать попавшего в плен бойца получила угрозы от ВСУ

Мать попавшего в плен российского военнослужащего и уроженца Луганска Николая Шепилова Валентина рассказала РИА Новости, что солдаты Вооруженных сил Украины вымогали у нее деньги. По словам женщины, они угрожали убить ее сына, если она этого не сделает.

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Как утверждает Валентина, 15 октября Николай связался с ней по телефону и попросил отправить фотографию оставшегося у него украинского паспорта. Военный сказал, что если она этого не сделает, «его убьют». После этого солдаты ВСУ начали требовать от матери пленного отправить им деньги.

Там за кадром говорит мужчина, на русском. Начинаю спрашивать: «Деньги зачем вы требуете?». [Отвечает:] «за убитых украинских солдат, за квадрокоптер, который он подбил, и за то, что мы его всю ночь возили по больничкам», — рассказала Валентина.

Кроме того, военные позвонили девушке Николая. Она сказала, что имеет около 200 тысяч рублей. Украинские солдаты потребовали от семьи пленного отправить им все имевшиеся деньги, около 700 тысяч рублей.

Ранее пленный украинский военный Владимир Собловой признался, что решил пойти на фронт из-за страха за своего сына. По словам мужчины, украинцы боятся, что детей уклонистов будут лишать льгот и прав при поступлении в вузы.