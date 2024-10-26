Российские специалисты завладели редким американский дроном

Беспилотник RQ-20 «Puma» американского производства попал в распоряжение российских военных. Об этом в субботу, 26 октября, сообщил инженер по противодействию БПЛА.

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— Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 «Puma» производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали, — рассказал эксперт.

По его словам, в руках ВС РФ оказались редкие запчасти беспилотника. Специалисты изучат оружие и проведут необходимые исследования, передает РИА Новости.

6 октября военный корреспондент Александр Коц сообщил, что беспилотник С-70 «Охотник» долгое время применяется в зоне спецоперации, совместно с истребителем Су-57. По его словам, техника помогает бойцам ликвидировать цели и выполнять поставленные задачи.

Разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух» сообщил, что переданная ВСУ бронетехника стран — членов Североатлантического альянса (НАТО), включая танки и БМП Bradley, замечена на правом берегу Днепра на Херсонском направлении.