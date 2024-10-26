США привели свои силы на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности

США привели свои войска на Ближнем Востоке в режим повышенной готовности после ракетного обстрела Израиля по Ирану. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Министр [обороны США Ллойд Остин] подчеркнул усиление сил Соединенных Штатов для защиты персонала США, Израиля и партнеров по всему региону перед лицом угроз со стороны Ирана», — следует из разговора главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

Информация опубликована на сайте ведомства. Глава Пентагона также подчеркнул, что США продолжат тесно сотрудничать с Израилем для обеспечения его безопасности и стабильности в регионе.

США призвали Иран не отвечать на атаку Израиля

Еще один высокопоставленный американский чиновник заявил, что страна готова принять меры в ответ на любые возможные действия со стороны Ирана, вызванные обстрелом Израиля. Он подчеркнул, что в случае какой-либо реакции со стороны Ирана, США обеспечат соответствующие в равной степени ответные меры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу нанесла удары по военным объектам в Иране в ответ на их атаки 1 октября. В связи с этим Тегеран объявил о временном закрытии воздушного пространства. На данный момент Израиль завершил ракетные атаки.