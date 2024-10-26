В генштабе Ирана назвали главную цель израильского удара

Главной целью атаки, которую Израиль предпринял против Ирана, стали радары, находящиеся в трех провинциях исламской республики. Об этом заявили в генеральном штабе иранских вооруженных сил, сообщает агентство Tasnim.

© Газета.Ru

«Израиль… нанес удары по пограничным радарам в провинциях Илам, Хузестан и провинции Тегеран, что нанесло ограниченный ущерб благодаря своевременным действиям ПВО страны», — сказано в заявлении генштаба.

В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. По информации газеты The Jerusalem Post, что в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели, а не ядерные и нефтяные объекты, что могло бы привести к эскалации конфликта.