Российские военные эвакуировали гражданских из освобожденного Украинска

Военнослужащие группировки войск «Центр», взявшие под контроль населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике (ДНР), эвакуировали мирных жителей. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

© Евгений Биятов/РИА Новости

«Военнослужащие штурмового подразделения танкового полка группировки войск «Центр» эвакуировали мирных жителей из Украинска», — говорится в публикации.

В Минобороны России уточнили, что люди находятся в пунктах временного размещения.

Полковник указал на снижение способности ВСУ к сопротивление

Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что при штурме города Украинска российские военные двигались небольшими группами. На предоставленном ведомством видео видно, как техника и ВС РФ движутся по дороге к городу, а военные осматривают его улицы и здания.

27 сентября Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ВС России населенного пункта Украинск.

Ранее Путин заявил, что российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области.