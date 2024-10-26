Израиль заявил об окончании атаки на Иран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении атаки на объекты в Иране. Об этом говорится в Telegram-канале израильских военных.

«Я могу подтвердить, что мы завершили израильский ответ на атаки Ирана на Израиль», — сообщил представитель ЦАХАЛ Дэниэль Хагари.

По его словам, военные самолеты вернулись в страну.

В Иране заявили о готовности ответить на удар Израиля

Ранее стало известно, что Израиль при атаке на Иран задействовал более 100 самолетов, включая стелс-истребители пятого поколения F-35. Удар по исламской республике в ночь на 26 октября стал ответом на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября. По словам официальных лиц, силы противовоздушной обороны Ирана не перехватили ни одной ракеты Израиля.

По данным СМИ, были атакованы десятки стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и беспилотников, а также базы запуска ракет.