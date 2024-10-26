В подполье рассказали о голодающих в подвалах мобилизованных в ВСУ
На Украине мобилизованных держат в подвалах и избивают. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
По его словам, военнослужащих отказываются кормить и не дают им воды до тех пор, пока они не подпишут документы, что являются «добровольцами».
Полковник указал на снижение способности ВСУ к сопротивление
Ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют из-за плохого отношения командиров и насильственной мобилизации. Как уточнялось, у солдат вымогают деньги за небольшие нарушения.
До этого сообщалось, что в подконтрольном Киеву Херсоне начали отлавливать пенсионеров и хронически больных в рамках насильственной мобилизации.