На Украине мобилизованных держат в подвалах и избивают. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

© Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

По его словам, военнослужащих отказываются кормить и не дают им воды до тех пор, пока они не подпишут документы, что являются «добровольцами».

Полковник указал на снижение способности ВСУ к сопротивление

Ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют из-за плохого отношения командиров и насильственной мобилизации. Как уточнялось, у солдат вымогают деньги за небольшие нарушения.

До этого сообщалось, что в подконтрольном Киеву Херсоне начали отлавливать пенсионеров и хронически больных в рамках насильственной мобилизации.