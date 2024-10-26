В условиях усиливающегося давления армии России на фронте украинские войска вынуждены отступать. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что поддержка Запада не способна изменить сложившуюся ситуацию.

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«Ситуация на Украине ухудшается: украинцы сдают свои оборонительные позиции вдоль линии фронта», – сказал он.

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Бывший аналитик ЦРУ сообщил, что украинские вооруженные формирования вынуждены отступать на Донбассе. Джонсон отметил, что страны Запада не в состоянии оказать поддержку Украине, чтобы повлиять на ход конфликта.

«Украина напоминает ходячего мертвеца», – подвел итог эксперт.

Между тем, российские войска демонстрируют активное продвижение в регионе. Как сообщил Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, в интервью «России 24», в августе и на первой неделе сентября была освобожден почти тысяча квадратных километров территории. При этом противник ежедневно теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными.

Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, что панорамные кадры из Селидово подтвердили бегство ВСУ.