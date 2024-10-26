Три беспилотника ВСУ нанесли удары по российскому региону

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По предварительным данным, никто не пострадал. Как отметил Гладков, в селе Головчино в Грайворонском муниципальном округе в результате сброса взрывного устройства с дрона выбиты стекла, повреждены крыша, крыло и багажник легкового автомобиля. В селе Мокрая Орловка полностью сгорел припаркованный автомобиль после удара беспилотника. Кроме того, в селе Стригуны Борисовского района упал беспилотник с последующей детонацией, в результате повреждены два частных домовладения и легковой автомобиль.

Ранее над территорией Орловской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников ВСУ.