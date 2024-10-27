ЦАХАЛ предупредил жителей Бейрута о предстоящих авиаударах

Израильские военные призвали жителей южных пригородов Бейрута срочно эвакуироваться в безопасное место в связи с предстоящими авиаударами по объектам шиитской организации "Хезболлах".

Официальный представитель израильской армии Авихай Эдри на арабском языке предупредил в X (ранее Twitter) о воздушном рейде на лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна и предместье Эль-Хадас. Он разместил карты с отмеченными на них местами, по которым последуют удары.