ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую

ВСУ обстреляли прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области, почти 700 абонентов остались без газа.

Об этом сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«В результате обстрела города Каменка-Днепровская повреждены распределительные стальные надземные газопроводы среднего давления... Без газоснабжения 690 домовладений», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров призвал жителей подконтрольной ВСУ части области готовиться к зиме без света.