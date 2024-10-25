США перебрасывают на Ближний Восток истребители F-16

Центральное командование ВС США перебрасывает на Ближний Восток истребители F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Отмечается, что истребители были переброшены из Германии. При этом, ранее Белый дом уже отправил на Ближний Восток свои военные самолеты — не менее 12 заправщиков KC-135 Stratotanker. Согласно информации источника, танкеры должны будут оказать поддержку истребителям, использование которых рассматривается в случае отражения потенциального удара по Израилю со стороны Ирана.

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