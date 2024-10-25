Путин: ВС РФ приступили к ликвидации окруженной группировки ВСУ под Курском

Российские силы взяли в окружение под Курском около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории около 6 на 15 км. Такие данные привел в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин.

По его словам, ВС РФ "создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки" ВСУ.

Раскрыты потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области