Путин: ВС РФ приступили к ликвидации окруженной группировки ВСУ под Курском

Российские силы взяли в окружение под Курском около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории около 6 на 15 км. Такие данные привел в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин.
По его словам, ВС РФ "создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки" ВСУ.
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"По нашим примерным подсчетам, действительно, эта территория - это примерно 6 на 12 километров, там находится примерно около 2 тыс. человек", - сказал Путин.