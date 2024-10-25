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Путин: ВС РФ окружили группировку из 2 тыс. военных ВСУ на территории 6 на 12 км

Российские силы взяли в окружение под Курском около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории около 6 на 15 км. Такие данные привел в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин.

Путин: ВС РФ приступили к ликвидации окруженной группировки ВСУ под Курском
© РИА Новости

По его словам, ВС РФ "создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки" ВСУ.

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"По нашим примерным подсчетам, действительно, эта территория - это примерно 6 на 12 километров, там находится примерно около 2 тыс. человек", - сказал Путин.
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