Стало известно о попытках ВСУ покинуть Селидово

Украинские войска не прекращают попытки выйти из Селидова на красноармейском (покровском) направлении. Как сообщили в силовых структурах, в ходе этих попыток ВСУ теряют большое количество личного состава. ТАСС

«Противник не прекращает попыток спасти остатки личного состава селидовской группировки, наращивая темпы бегства из города», — рассказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ пытаются выйти малыми группами, теряя большое количество личного состава. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что единственным коридором для выхода украинских войск из Селидово остались четыре лесополосы и не особенно широкая дорога, по которой можно пройти только в хорошую погоду. Российская газета