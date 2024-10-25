Снайпер Росгвардии уничтожил засевшего на крыше бойца ВСУ

В Курской области снайпер Росгвардии уничтожил бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 25 октября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, в ходе ночного боя специалист точного выстрела прикрывал заходившие в населенный пункт штурмовые группы. Когда украинец открыл огонь, снайпер по дульным вспышкам определил его местонахождение и точным выстрелом поразил цель. В нашем деле главное — скрытность, интуиция, выдержка, — прокомментировал боевой эпизод снайпер.

21 октября спецназ Росгвардии опубликовал видео, на котором уничтожил в Курской области гексакоптер «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины.