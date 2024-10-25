На Украине сотрудники военкомата избили немецкого волонтера

Сотрудники украинского военкомата избили до потери состояния немецкого волонтёра.

Об этом сообщил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Сотрудники ТЦК избили до потери сознания немецкого волонтёра, который возвращался с прифронтовых территорий. Там он раздавал гуманитарную помощь», — написал Дмитрук в соцсетях.

Ранее сотрудники военкомата в Харькове забрызгали водителя машины из газового баллончика, пытаясь заставить его выйти. Один из мужчин в камуфляже сделал это после просьбы показать документы.