ВС РФ уничтожили танк при попытке прорыва в приграничье Курской области
Группировка войск "Север" при помощи FPV-дрона уничтожила танк, пытавшийся прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" с помощью беспилотника выявили движение танка ВСУ при попытке прорыва к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области. В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка ВСУ сдетонировал", - сказали там.
Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения танка.