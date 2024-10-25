Группировка войск "Север" при помощи FPV-дрона уничтожила танк, пытавшийся прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" с помощью беспилотника выявили движение танка ВСУ при попытке прорыва к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области. В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка ВСУ сдетонировал", - сказали там.

Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения танка.