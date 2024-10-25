Полковник СБУ призвал украинских военных отступить из Курахово

Украинский военный эксперт, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует начать отступление из Курахово в ДНР. Об этом сообщает «МК».

В видео на своем YouTube канале он заявил, что битва за Курахово начнется в ближайшее время. По мнению эксперта, украинскому командованию следует отвести части до того, как населенный пункт будет взят в окружение.

Стариков добавил, что российская армия профессионально ведет атаки. Кроме того, Вооруженным силам РФ удалось нарушить связанность бригад ВСУ и ослабить их обеспечение. По этой причине оборонные возможности украинской армии ухудшились и она потеряла инициативу на многих участках фронта.

«По всей видимости, затишье на фронте закончилось», — заключил полковник в отставке.

Ранее глава украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что Киеву следует отвести войска из Селидово. Населенный пункт уже попал в «клещи» российских войск.