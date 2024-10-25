ВВС Израиля атаковали склады оружия "Хезболлах" в пригороде Бейруте

Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по штабам разведки, складам оружия и установкам ПВО шиитской организации "Хезболлах" в пригороде Бейрута.

"Ночью ВВС Израиля нанесли удары по нескольким оружейным складам и штабам разведки "Хезболлах" и подразделениям ПВО в районе Дахия - ключевом оплоте террористов "Хезболлах" в Бейруте", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Перед ударами были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая заблаговременное оповещение населения в этом районе", - отметили военные.