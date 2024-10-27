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Силы ПВО уничтожили ещё один беспилотник над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью
© РИА Новости

Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Ещё один вражеский БПЛА самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.

Кроме того, губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил об атаке 11 украинских беспилотников в регионе.

Военные новости
Андрей Клычков
Минобороны России
Украина