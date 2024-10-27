Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Ещё один вражеский БПЛА самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.

Кроме того, губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил об атаке 11 украинских беспилотников в регионе.