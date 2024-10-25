Зеленский назвал дату первого боя ВСУ с солдатами КНДР

Владимир Зеленский утверждает, что северокорейские военные примут участие в первом бое против ВСУ в воскресенье или понедельник, 27-28 октября. Информация появилась в аккаунтах Зеленского в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».

Заявления о военных КНДР Зеленский сделал после доклада главы ВСУ Александра Сырского. Других деталей Зеленский не привел.

Ранее в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Представитель КНДР в ООН назвал сообщения «беспочвенными слухами», направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв сотрудничества страны с Россией.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил 23 октября, что у американских властей есть доказательства отправки северокорейских военных в Россию. Остин отмечал, что цель развертывания военных КНДР пока не ясна.

По словам Остина, если Северная Корея планирует напрямую участвовать в украинском конфликте, это «очень и очень серьезная ситуация». Глава Пентагона заявил, что это повлияет не только на Европу, но также и на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.