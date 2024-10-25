ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу

Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что потери ВСУ составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными. Уничтожены две бронированные боевые машины. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, в ходе которых нанесли поражения противнику в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово. Отражены пять контратак противника в направлении Александрии, Новоивановки и Плехово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль. Трое солдат противника сдались в плен.

Всего за сутки потери украинской армии в Курской области составили более 300 военнослужащих. Уничтожены 10 единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и 8 единиц бронемашин.