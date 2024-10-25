В Минобороны РФ заявили, что за последние семь дней (с 19 по 25 октября) под контроль России перешли еще четыре населенных пункта Донбасса, а более 50 украинских военных сдались в плен. Об этом российские военные сообщили в очередной сводке.

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О ситуации в Донбассе

В Минобороны заявили, что в течение семи дней российские войска взяли под контроль еще четыре населенных пункта ДНР. Украинские силы потеряли населенные пункты Николаевка, Зоряное, Новосадовое и Серебрянка.

Также российские войска отразили 72 контратаки ВСУ. За неделю ВСУ потеряли на этом направлении до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, в том числе французский бронетранспортер VAB, а также американские Bradley, М113, М1117 и HMMWV.

О сбитом украинском самолете и пленных

В последнюю неделю авиацией ВКС России был сбит украинский самолет МиГ-29. Кроме того, российские средства ПВО за неделю сбили три французских управляемых авиационные бомбы Hammer, 39 американских реактивных снарядов HIMARS и 521 украинский беспилотник.

В плен за семь дней сдались 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 в Курской области.

О результатах «Южной» группировки войск

В зоне действия «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 5410 военных, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе три американских бронетранспортера М113, а также 45 автомобилей и 37 орудий полевой артиллерии. Уничтожены были пять украинских станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов с боеприпасами.

ВС РФ на этом направлении нанесли поражение силам пяти механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и двух аэромобильных бригад ВСУ, а также силам бригады теробороны и бригады нацгвардии.

О результатах группировки войск «Восток»

Подразделения группировки войск «Восток» за семь дней заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение силам механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

ВСУ на этом направлении потеряли до 750 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии. В их числе - 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц 155-миллиметрового калибра.