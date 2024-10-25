ВСУ попытались снова прорвать российскую границу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались прорвать российскую границу. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В министерстве отметили, что подразделения северной группировки войск отразили пять контратак противника в районах населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. После боя трое военнослужащих сдались в плен.

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«Кроме того, предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении.

После попытки прорыва еще один украинский солдат сдался в плен.