Российские войска авиаударом уничтожили пункт размещения ВСУ в Курахове

Российские войска ликвидировали пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово в ДНР. Об этом сообщают «Известия».

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В пораженном пункте располагались солдаты 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Его обнаружили российские военные во время проведения разведки в районе населенного пункта Разлив.

«В результате нанесения авиационного удара, по переданным координатам разведки, уничтожен ПВД с личным составом, самоходная установка и склад боекомплекта», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Напомним, что накануне российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-300 по пункту дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово. Операторы дронов южной группировки войск разведали местность, после чего по установленным координатам провели атаку. В ходе операции удалось уничтожить около 50 операторов и инструкторов, а также 7 единиц вооружения и военной техники противника.