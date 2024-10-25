Российские военнослужащие прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее и северо-западнее села Левадное, расположенного на Времевском направлении в Запорожской области.

Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Наша армия стремительно, одним рывком продвинулась вперед», — отметил он.

По словам Рогова, в ходе боевых действий у населенного пункта солдаты Вооруженных сил РФ продвинулись вперед более чем на один километр. В настоящее время российские бойцы пытаются закрепить успех и обосноваться на новых позициях.

Как сказал член Общественной палаты РФ, в будущем военнослужащие страны могут взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Времевским и Ореховским направлениями.

14 октября в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что российские бойцы взяли под свой контроль село Левадное в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток», которым также удалось занять более выгодные рубежи на данном участке фронта.