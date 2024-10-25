Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. Lenta.ru

«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики. <...> Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зоряное и Серебрянка Донецкой Народной Республики. <...> В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики», - говорится в недельной сводка МО РФ. ТАСС

Кроме того, в Минобороны заявили, что российские войска за неделю нанесли 42 групповых удара по ВПК Украины. RT на русском