В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

За неделю с 19 по 25 октября в плен российским военным сдались 55 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве подчеркнули, что 39 украинских военнослужащих пленены в Курской области. Другие подробности не раскрываются.

Ранее взятые в плен в Курской области бойцы ВСУ рассказали, что командование отказало им в эвакуации из района боевых действий. По словам военнослужащих, некоторые из которых оказались заключенными из колоний строгого режима и мобилизованными, их отправили на штурм в качестве пушечного мяса.