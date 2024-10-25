Пленный боец рассказал об атаках ВСУ на своих солдат при отступлении в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по собственным военнослужащим. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Сергей Козуб. Lenta.ru

«Говорили: «Давайте, наступайте!», а по факту - бросили без раций и боеприпасов, без воды. Ну, отошли, и началось усиление мер, чтоб не оставляли позиции. Дронами с [боеприпасами] ВОГ накрывали, если вдруг люди отходили», - сказал Козуб. ТАСС

Еще один попавший в плен украинский военнопленный Константин Колесников рассказал, что командование ВСУ позволяет отступать лишь командирам. Российская газета