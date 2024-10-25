Президент Польши пообещал не поставлять Киеву вооружение из Южной Кореи

Президент Польши Анджей Дуда пообещал не передавать Киеву вооружение, закупаемое в Южной Корее. Газета.Ru

«Нами не рассматривается сценарий, при котором мы передали бы оружие, которое мы закупили за миллиарды, миллиарды злотых наших налогоплательщиков», - заявил он. Дуда подчеркнул, что пока он будет на посту президента Варшава не передаст Украине вооружение и технику, приобретенные в последние годы «за миллиарды долларов польских налогоплательщиков». ТАСС

Накануне министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель допустил возможность прямых поставок оружия Украине на фоне сообщений об отправке солдат из КНДР на СВО. ФедералПресс