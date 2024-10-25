Путин высказался об СВО и призвал россиян «не расслабляться»

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вести специальную военную операцию (СВО) с полной отдачей, подчеркнув, что не стоит «расслабляться». Об этом он рассказал в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По словам главы государства, не стоит обращать внимание на заявления о том, что Запад якобы устал от войны, так как поставки оружия продолжаются, как и заявления западных политиков о необходимости победить Россию.

«Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание», - подчеркнул Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом президент России обратил внимание на то, что российские военнослужащие продолжают продвижение на всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии Угледара, а затем об освобождении Невского. Бойцы группировки войск «Запад» также нанесли поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад, штурмовой бригады украинских войск, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины.