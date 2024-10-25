Один из факторов успеха российской армии в ходе СВО - синхронизация всех ее подразделений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Он перечислил несколько элементов, которые способствуют продвижению Вооруженных сил РФ. Это в том числе развитие военно-промышленного комплекса, накапливающийся опыт.

На Западе отреагировали на слова Путина о потерях ВСУ