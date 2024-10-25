Поселок в Курской области оказался завален телами украинских солдат

Российские десантники публикуют видео из освобожденного недавно населенного поселка в Курской области. По обочинам дорог лежат десятки тел солдат ВСУ, брошенных своими отступившими товарищами.

Судя по изменениям на трупах, некоторые лежат с августа - то есть эти вэсэушники были убиты при нападении на регион. Другие истекли кровью без медицинской помощи после тяжелых ранений. Многие тела объедены дикими животными.

"А нечего было на нашу землю приходить", - комментируют десантники.

Населенный пункт, в котором ведется съемка, не называется, но подобные картины можно видеть во многих курских селах и поселках, откуда планомерно выбивают ВСУ: Зеленом Шляхе, Любимовке, Ольговке.

В регионе блокирована украинская группировка численностью около 2000 человек, сообщил накануне Владимир Путин. Управление застрявшими в Курской области частями у ВСУ потеряно.