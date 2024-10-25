Финляндия ограничит экспорт компонентов боеприпасов из-за России

Финляндия намерена ввести специальные разрешения для экспорта компонентов боеприпасов во избежание их попадания в Россию, что запрещено санкциями Евросоюза. Об этом сообщило финское МВД. ТАСС

Ведомство разработало законопроект, который предполагает внесение изменений в закон об огнестрельном оружии. «Цель — предотвратить экспорт комплектующих картриджей, особенно в Россию», — говорится в сообщении. Проект находится на рассмотрении до 28 ноября 2024 года. Газета.Ru

Ранее президент Финляндии Александер Стубб сообщил о важной роли страны в «сдерживании России» и выразил поддержку вступлению Украины в НАТО. Деловая газета «Взгляд»