Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, повреждены фасад и остекление.

Об это сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом - повреждены фасад и остекление", - написал он.

Глава региона добавил, что в селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда в пяти частных домовладениях выбиты окна, пробиты кровли, посечены заборы. Кроме того, перебита газовая труба.