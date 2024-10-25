Путин высказался об обстановке на линии фронта

В зоне специальной военной операции российская армия ведет наступательные маневры на всей линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут».

По его словам, вне зависимости от интенсивности боевых действий везде есть подвижки в пользу ВС РФ.

На всей линии боевого соприкосновения идут наступательные операции. Да, где-то больше, где-то меньше. Скажем, на Херсонском направлении поменьше, там линия стабильна, хотя и там тоже есть определенные подвижки. Все подвижки происходят в пользу российской армии, — сказал Путин.

Российский лидер также отметил уверенные действия Центральной, Южной и Восточной группировок войск ВС РФ. По его словам, бойцы получают богатый практический опыт ведения боевых действий, в частности совершенствуют умение пользоваться современной техникой и быстро реагировать на применение такой же техники со стороны противника. Кроме того, президент оценил возрастающие возможности и опыт российского ОПК, в том числе народного.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись на два километра северо-западнее Стельмаховки в ЛНР и заняли более выгодные рубежи. По его словам, под контроль российской армии также перешла лесополоса, которую ВСУ удерживали на протяжении долгого времени. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого Марочко заявил, что ВС РФ уничтожили несколько единиц военной техники ВСУ в Купянске. По его словам, противник спрятал машины в складском помещении торгового центра Купянска. Российское оборонное ведомство данную информацию также не комментировало.